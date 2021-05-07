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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 07.05.2021
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile "terör inlerine" girilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, komandoların bölgede tespit edilen 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdiği, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 72 olduğu kaydedildi.

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