Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111'e yükseldiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 1 teröristin Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK mensubunun gizlendiği mevzide vurulmasıyla, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111'e yükseldiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.