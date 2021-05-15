Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,843.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail savaş uçakları AP ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurdu Londra’da, İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi protesto ediliyor.
logo
Türkiye

Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111'e yükseldiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 15.05.2021
Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 1 teröristin Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK mensubunun gizlendiği mevzide vurulmasıyla, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111'e yükseldiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 1 milyar 414 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
İran'da son 24 saatte 200 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
'Nefes alamamanın zorluğunu gördüm, Allah başkalarına göstermesin'
Adana'da çocuklarıyla Kovid-19'a yakalanan hemşirelerden tedbirlere uyma çağrısı

Benzer haberler

Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi

Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Metina'da 2 terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi

Metina'da 2 terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi
'Steadfast Defender 21' NATO tatbikatı için yola çıkan birlikler Bükreş'e ulaştı

'Steadfast Defender 21' NATO tatbikatı için yola çıkan birlikler Bükreş'e ulaştı
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi