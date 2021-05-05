Pençe operasyonlarında tespit edilen sığınak, silah ve mühimmatın imha görüntüleri paylaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatın, METİ timlerince imha edildiği görüntüleri paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor.
Operasyonlar kapsamında, bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
Tespit edilen sığınak, barınak ve mağara ile ele geçirilen silah ve çok sayıda mühimmat, METİ timlerince imha ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.