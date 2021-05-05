Euro
10.01
Dolar
8.35
BIST 100
1,418.22
Altın
1,783.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Pençe operasyonlarında tespit edilen sığınak, silah ve mühimmatın imha görüntüleri paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatın, METİ timlerince imha edildiği görüntüleri paylaştı.

Orhan Onur Gemici   | 05.05.2021
Pençe operasyonlarında tespit edilen sığınak, silah ve mühimmatın imha görüntüleri paylaşıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında, bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Tespit edilen sığınak, barınak ve mağara ile ele geçirilen silah ve çok sayıda mühimmat, METİ timlerince imha ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 578 bin 504'e yükseldi
Hindistan'da Kovid-19'a yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu büyük yankı uyandırdı
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk Kovid-19 aşısı yaptırdı
Türkiye'de toplumsal aşılamada 2. aşamanın sonuna yaklaşıldı
Türkiye'de 12 'Kovid-19 aşı' çalışması yürütülüyor

Benzer haberler

TSK müşterek eğitim faaliyetleri kapsamında havadan personel atlatma görevini icra etti

TSK müşterek eğitim faaliyetleri kapsamında havadan personel atlatma görevini icra etti

Pençe operasyonlarında tespit edilen sığınak, silah ve mühimmatın imha görüntüleri paylaşıldı

Azerbaycan'a 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT daha teslim edildi

HİSAR-A füzesi, Aksaray'da yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu

HİSAR-A füzesi, Aksaray'da yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terörist mevzileri Türk Hava Kuvvetlerince imha ediliyor

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terörist mevzileri Türk Hava Kuvvetlerince imha ediliyor
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlerin kullandığı sığınak ve mühimmat imha edildi

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlerin kullandığı sığınak ve mühimmat imha edildi