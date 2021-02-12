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Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.

Ahmet Sertan Usul   | 12.02.2021
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye çıktı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen harekat ile teröristlerin inlerinin başlarına yıkılmaya devam edildiği vurgulanarak, "Tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu." bilgisi paylaşıldı.

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