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Türkiye

Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

MSB, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 teröristin sağ ele geçirildiğini, teröristlerden alınan ilk bilgilerden istifadeyle operasyonun sürdüğünü bildirdi.

Sarp Özer   | 13.02.2021
Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 2 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini, teröristlerden alınan ilk bilgilerden istifadeyle operasyonun devam ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.​​​​​​​

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