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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 06.10.2020
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girilmeye devam edildi. 

Komandolar tarafından tespit edilen çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Arama tarama faaliyetleri sonucunda 7,62 mm bir PKMS makinalı tüfek, 2 lançer, 3 mayın, 7 el yapımı patlayıcı, 10 havan mühimmatı, 80 Doçka mühimmatı, 80 Zagros mühimmatı, 2 top mühimmatı, 4 Obüs mühimmatı, 2 bin fişek, 20 amonyum nitrat patlayıcı ve fünye ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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