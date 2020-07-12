Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.
#PençeKaplan Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 200 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 adet kullanılmamış A4 TAS füzesi ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.https://t.co/PFZnStpwNS pic.twitter.com/aF0Dxns6G7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2020
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 1 AK-47 piyade tüfeği, 200 Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 kullanılmamış A4 TAS füzesiyle çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.