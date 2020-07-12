Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya Camisi önünden yayındayız
logo
Türkiye

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muhammed Boztepe   | 12.07.2020
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 1 AK-47 piyade tüfeği, 200 Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 kullanılmamış A4 TAS füzesiyle çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7,5 milyonu geçti
İsrail'de Kovid-19 salgınında aktif vakalar iyileşen hasta sayısını geçti
İran'da Kovid-19 ölümleri 12 bin 829'a yükseldi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 727 bini geçti
Çin'de 7, Güney Kore'de 44 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
MSB: PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine izin verilmeyecektir

MSB: PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine izin verilmeyecektir