Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri depoda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler METİ timimiz tarafından imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 63 AK-47 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 2 av tüfeği, 50 roketatar mühimmatı, 1000 doçka uçaksavar mühimmatı, 300 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 el bombası, 25 kilogram dinamit, 1000 paketlenmiş bilye ele geçirildi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.