Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir tünelde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1200 metre uzunluğunda tünel tespit edildiğini, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda kahraman komandoların, teröristlerin inlerine girmeye devam ettiği belirtildi.
Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde üzeri gizleme ağı ve halıyla kapatılmış bir sığınak girişi keşfedildiği vurgulanan açıklamada, yapılan inceleme sonucunda örümcek ağı şeklinde inşa edilen ve asgari 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve 2 yatma yeri, 1 görüntü izleme merkezi ve bu merkeze bağlı tünel çıkışında ağaca monte edilmiş PTZ kamera, 1 banyo, 1 tuvalet, 1 mutfak, 1 su depo odası ve çeşitli amaçlar için kullanılan depo odalarından oluşan bir tünel tespit edildiği bildirildi.
#PençeKaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK’ya ait 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası bulunan tünel ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.https://t.co/Ta86McUoan#MSB #TSK pic.twitter.com/3yLC0vHawg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2020
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu tünelde icra edilen arama-tarama faaliyetleriyle, 1 M16A4 piyade tüfeği, 1 Doçka uçaksavar silahı ve 4 sandık mühimmatı, 28 anti-tank RPG 7 mühimmatı, 6 anti-personel RPG 7 mühimmatı, 50 M16 mühimmatı ve 4 şarjörü, 4 dolu kanas şarjörü, 5 sandık PKMS mühimmatı ve 1 PKMS dürbünü, 5 sandık AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve 13 dolu şarjörü, 10 el bombası, çok miktarda amonyum nitrat, 5 bin 700 elektrikli fünye, 6000 adet mekanik fünye, 9 alpha fire düzenek ve 2 ateşleme kumandası, 3 adet 5 litrelik, 2 adet 2,5 litrelik, 2 adet 2 litrelik bidonlara sıkılanmış EYP ana imla hakkı, çok miktarda pil ve pil bloğu, çok miktarda çıt çıt düzenek, 1 hilti, 2 baofeng walkie talkie, PTZ kamera, kamera izleme sistemi, termal şemsiye, keskin nişancı kıyafeti, gizleme ağı, 1 atış kulaklığı ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve EYP'ler METİ timimiz tarafından yerinde imha edildi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.