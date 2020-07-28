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Türkiye

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ahmet Sertan Usul   | 28.07.2020
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

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