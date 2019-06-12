Pençe Harekatı'nda saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Harekatı'nda saldırı girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'na devam eden komandolar, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık verdi.
Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/ceofeFirUK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Haziran 2019
İki teröristi etkisiz hale getiren komandolar, teröristlerle beraber 2 AK-47 tüfek ve kafa kamerası ele geçirdi.
45 terörist etkisiz hale getirildi
Harekatın başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu.
Bakanlık tarafından, ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntüleri de paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.