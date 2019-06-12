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Pençe Harekatı'nda saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Harekatı'nda saldırı girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 12.06.2019
Pençe Harekatı'nda saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'na devam eden komandolar, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık verdi.

İki teröristi etkisiz hale getiren komandolar, teröristlerle beraber 2 AK-47 tüfek ve kafa kamerası ele geçirdi.

45 terörist etkisiz hale getirildi

Harekatın başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu.

Bakanlık tarafından, ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntüleri de paylaşıldı.

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