Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcılar ve mühimmat imha ediliyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı, planlandığı gibi başarılı şekilde sürüyor.
Terör örgütü PKK’ya ait Hakurk’un çeşitli tepe ve bölgelerinde tespit edilen diğer mağara ve sığınaklarda da EYP, Katyuşa mühimmatı, AK-47 şarjörleri gibi mühimmatların yanı sıra pek çok yaşam malzemesi imha edildi.https://t.co/qPGfyhkINz#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/ZQSogia9Z8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 Haziran 2019
Terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcılar (EYP) ve mühimmatın imha edildiği harekatta komandolar, Hakurk'un kalbine girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdi.
13 odalı mağara imha edildi
Terör örgütüne ait mağara ve sığınakların da kullanılamaz hale getirildiği harekatta, teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı mağara tespit edildi.
Başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı ile Komandolar Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait 4 girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla beraber imha edildi.https://t.co/qPGfyhkINz#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/0iXRPLLdgD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 Haziran 2019
Mağarada çok sayıdaki yaşam malzemesinin yanı sıra 200 elektrikli fünye, 100 normal fünye, 15 hazırlanmış pil düzeneği, 2 çuval amonyum nitrat, bir dürbün, 15 AK-47 şarjörü, 13 gaz maskesi, T3 havan nişan aleti, 2 av tüfeği ve muhtelif çapta mühimmat bulunarak imha edildi.
Başka bir bölgede tespit edilen sığınakta ise yaşam malzemelerinin yanı sıra hazırlanmış 12 elektrik düzenekli EYP, 12 basma düzenekli EYP ve 12 pil düzeneği ele geçirildi.
Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen EYP ve mağara/sığınak imha anına ilişkin görüntüler..https://t.co/qPGfyhkINz#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/kacooUa7lp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 Haziran 2019
Başka bir tepede de 6 adet "ÇNRA/Katyuşa" mühimmatı, 2 çuval amonyum nitrat, 4 çuval çimento ve örgütsel dokümanlar bulundu.
Terör örgütü PKK tarafından silah tamir atölyesi olarak kullanıldığı belirlenen başka bir mağarada ise bir jeneratör, 2 av tüfeği, bir varilde AK-47 dipçiği, 9 adet "BKC MK. RF. tamburası" ve tamir sandıkları bulunarak kullanılamaz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.