Euro
9.44
Dolar
7.88
BIST 100
1,302.95
Altın
1,793.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Pegasus'un biletli yolcuları kısıtlama süresince havalimanlarına ulaşabilecek

Pegasus Hava Yolları, Kovid-19 kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü ibraz eden yolcuların havalimanlarına ulaşabileceklerini bildirdi.

Tansel Parlak   | 01.12.2020
Pegasus'un biletli yolcuları kısıtlama süresince havalimanlarına ulaşabilecek

İstanbul

Pegasus'un Twitter hesabından yapılan paylaşımında, "01.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olan hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz; mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler." ifadelerine yer verildi. 



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan’da Kovid-19 önlemleri artırıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 milyonu geçti
İTO Başkanı Avdagiç: Reel sektöre yönelik 'Anti-Kovid 2021' tedbirlerinin kıymetli olacağı inancındayız
Kovid-19 testi pozitif çıkan Lewis Hamilton, Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacak
Kovid-19 geçiren hastaların akciğerleri ksenon gazı kullanılarak yeni bir yöntemle tarandı

Benzer haberler

Pegasus'un biletli yolcuları kısıtlama süresince havalimanlarına ulaşabilecek

Pegasus'un biletli yolcuları kısıtlama süresince havalimanlarına ulaşabilecek

Pegasus: Sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan yolcular muaf tutulacak