Pegasus: Sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan yolcular muaf tutulacak
Pegasus Hava Yolları, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından, uçuşu olan yolcuların muaf tutulacağını bildirdi.
İstanbul
Pagasus Hava Yollarına ait Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolcuların seyahat durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "20 Kasım 2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından, uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.