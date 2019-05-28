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'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlattı.

Merve Yıldızalp   | 28.05.2019
'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibarelerle ilgili Abdullah Şevki hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

Aile Bakanlığından pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili suç duyurusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiğinin görüldüğü aktarıldı.

Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerikle mücadelemiz devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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