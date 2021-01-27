Euro
8.93
Dolar
7.38
BIST 100
1,467.00
Altın
1,846.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu

İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı kargo gemisi makine arızası nedeniyle Beykoz açıklarında karaya oturdu.

Muhammed Gencebay Gür,Çiğdem Münibe Alyanak   | 27.01.2021
Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

Istanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB bir kez daha AstraZeneca'dan aşı tedarikinde yükümlülüklerine uymasını istedi
İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinlilerin sayısı artmaya devam ediyor
Kendi aşısı geciken Fransız Sanofi Alman aşısını şişeleyecek
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 73 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 435 bini geçti

Benzer haberler

Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu

Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu

Beykoz'da helikopter düştüğü yönündeki ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı