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Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: Pakistan'ın gücü ve kararlılığı sınır tanımaz

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, "Bir ülke olarak Pakistan'ın ve bir millet olarak Pakistanlıların gücü ve kararlılığı sınır tanımaz." dedi.

Zuhal Demirci   | 23.03.2019
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: Pakistan'ın gücü ve kararlılığı sınır tanımaz

Ankara

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin ev sahipliğinde ülkesinin milli günü dolayısıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Ankara'da yaşayan çok sayıda Pakistanlı ve büyükelçilik çalışanları katıldı. Programda, milli gün dolayısıyla bayrak çekme töreni düzenlendi.

Gazi, törenin ardından yaptığı konuşmada, her yıl 23 Mart'ın alt kıta Müslümanlarının saflarını sıkılaştırması ve düşlerini gerçekleştirmesine ilham veren ideal ve hedefleri hatırlaması bakımından önemli bir gün olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Alt kıta Müslümanlarının 79 yıl önce kolektif arzuları ve boyun eğmeyen ruhlarıyla kendi gelenekleri, değerleri ve kültürlerine uygun yaşamlarını düzenleyebilecekleri ayrı bir ana vatan kurma amacıyla sarsılmaz bir kararlılık örneği gösterdiğini vurgulayan Gazi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ülke olarak Pakistan'ın ve bir millet olarak Pakistanlıların gücü ve kararlılığı sınır tanımaz. Son zamanlarda ülkemiz sıkıntılı bir zamandan geçmesine rağmen, liderlerimizin kusursuz karar verme gücü ve halkımızın güçlü iradesi sayesinde bundan zaferle çıkmasını bilmiştir. Dahası dünyada Pakistan'ı alt edecek hiçbir güç yoktur. Şundan eminim ki bizim vatanseverlikle, samimiyetle, bağlılıkla ve dürüstlükle belirlenmiş kolektif çabalarımız ülkemizi daha büyük refah ve zaferlere taşımamıza yardımcı olacaktır."

Büyükelçi Gazi, en zor zamanlarda Pakistan halkıyla yan yana duran Türk halkına teşekkürlerini ileterek, iki ülke arasında var olan ilişkinin benzeri olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Gazi, "Türk hükümeti ve Türk halkı tarafından alt kıtada yaşanan gerilimlerin başlangıcından beri Pakistan'a gönderilen sevgi ve destek mesajları hepimizin kalbini kazanmış ve bir kez daha iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının kalıcı olduğunu teyit etmiştir." ifadesini kullandı.

Resepsiyonun ardından davetlilere Pakistan mutfağına özgü yemekler ikram edildi.

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