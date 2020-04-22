Pakistan'dan getirilen 133 Türk vatandaşı Eskişehir'de yurda yerleştirildi
Pakistan'dan getirilen 133 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Eskişehir
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'nda uçaktan inen vatandaşlar, ilk kontrollerinin ardından otobüslerle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Pakistan'da Türk eğitim kurumlarında görev yapan 133 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulacak.
Karantinaya alınanlar için sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirildi.
Vatandaşların tüm ihtiyaçları Eskişehir Valiliğince karşılanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.