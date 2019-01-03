'Pakistan Başbakanı Han'ın ziyareti kardeşliği güçlendirecek'

ANKARA - Nazlı Yüzbaşıoğlu

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Türkiye'ye yapacağı 2 günlük ziyarete ilişkin, "Bu ziyaret ilişkilerimizdeki kardeşlik seviyesinin somut adımlarla güçlendirilmesine imkan sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Yurdakul, bugün ve yarın Türkiye'de temaslarda bulunacak Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ziyareti vesilesiyle ikili ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye için Pakistan'ın herhangi bir ülke olmadığını söyleyen Yurdakul, "Her iki ülke ve her iki halk, hem ulusal planda, hem uluslararası platformlarda yek diğerinin derdiyle dertlenmekte, keza yek diğerinin mutluluğuyla mutlu olmaktadır. Bunun son örneğini yaz aylarında yaşadık. Ülkemizde mali alanda yaşanan gelişmeler karşısında Pakistan hükümetinin destek açıklamaları ve Pakistan'da Türk malı ve Türk lirası lehine başlatılan kampanyalar hafızamızda tazedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yurdakul, iki ülkenin derin kardeşlik ilişkisinin Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından da önceye dayandığını belirterek "İkili ilişkilerimiz mükemmel seviyededir. İlişkilerimize bu gücü iki halk arasındaki sarsılmaz bağlar ve devletten devlete ilişkilerimizin süreklilik arz eden niteliği vermektedir. Başbakan İmran Han'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle gerçekleştireceği bu ziyaret ilişkilerimizdeki kardeşlik seviyesinin somut adımlarla güçlendirilmesine imkan sağlayacaktır." dedi.

Pakistan Başbakanı Han'ın ağustos ayında göreve başlamasının ardından Türkiye'ye ilk kez gelmesi bakımından bu ziyaretin tarihi bir nitelik taşıdığını söyleyen Yurdakul, "Pakistan'da yeni hükümetin göreve gelmesinin ardından, Sayın Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarımızın Pakistan'a gerçekleştirdikleri ziyaretlerle devam eden üst düzey siyasi diyalog, Sayın İmran Han'ın ülkemizi ziyareti vesilesiyle yeni bir ivme kazanacaktır." diye konuştu.

Ziyarette Başbakan İmran Han'a Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Planlama Bakanı Mahdum Husro Bahtiyar ve Ticaret, Tekstil, Sanayi, Üretim ve Yatırımdan Sorumlu Başbakan Danışmanı Abdul Razak Davud'un eşlik etmesinin öngörüldüğünü belirten Büyükelçi Yurdakul, şöyle devam etti:

"Başbakan İmran Han'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesinde, ikili siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Afganistan'da devam eden barış süreci başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınmasını bekliyoruz. Bilhassa Türkiye ve Pakistan'ın Müslüman coğrafyanın yüz yüze bulunduğu sınamalar konusunda attığı ve bundan sonra da atabileceği müşterek adımlar da bu ziyarette ele alınacak önemli konular arasındadır."

"Siyasi ilişkilerdeki tatmin edici seviye ticari ve ekonomik ilişkilere de yansımalı"

Pakistan'ın nüfusu, ekonomisi ve stratejik konumuyla dünyanın en büyük ülkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Yurdakul, Pakistan'ın büyük bir tüketim pazarı olmasının yanı sıra önemli bir üretim merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu da kaydetti.

Yurdakul, "Bu nedenle 2017'deki rakamlara göre hacmi 675 milyon dolar olan mevcut ticari ilişkilerimiz iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtmaktan uzaktır. Siyasi ilişkilerdeki tatmin edici seviye ticari ve ekonomik ilişkilere de yansımalıdır." dedi.

Han'ın ziyaretinin en önemli başlıklarından birinin ticaret olduğuna işaret eden Yurdakul, "İkili ticarette arzuladığımız noktadan uzak bulunmamızı bu aşamada Türk firmalarının Pakistan'da beyaz eşya, enerji, içecek ve temizlik malzemeleri gibi sektörlerdeki önemli yatırımlarıyla bir ölçüde telafi etmiş durumdayız. Türk inşaat firmalarının ülke içindeki faaliyetleri de artarak devam etmektedir. Bununla birlikte, iki ülkenin ticaret ve karşılıklı yatırımlar konusunda avantajlı oldukları alanlarda iş birliğini geliştirmeleri halinde, ekonomik ve ticari ilişkilerde yakın gelecekte çok daha büyük rakamlardan söz edeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir yönünü oluşturduğunu vurgulayan Büyükelçi Yurdakul, şöyle devam etti:

"Mükemmel düzeydeki siyasi ilişkilerimizin yanında, ülkemizin savunma sanayisi alanında son yıllarda elde ettiği ciddi başarılar ile Pakistan'ın sahip olduğu imkan ve deneyimlerin, bu alandaki iş birliğimizin daha da ileriye taşınması için gerekli zemini oluşturduğu kanaatindeyim. ATAK helikopterlerinin Pakistan'a satışı ve MILGEM sınıfı korvetlerin ortak üretimi için imzaladığımız sözleşmelerin savunma sanayisi iş birliği alanında yalnızca başlangıç teşkil ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Birçok ortak proje konusunda iki ülke arasındaki görüşmeler hız kesmeden devam etmektedir."

FETÖ okullarının devralınması

Pakistan'da FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi ve örgüte ait okullarının Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesi kararını değerlendiren Yurdakul, Türkiye'nin okulların devri konusunda bir süredir dost ve kardeş Pakistan'dan beklenti içinde olduğunu hatırlattı.

TMV tarafından okulların devralınması bakımından gerekli hazırlıklara ve planlama çalışmalara vakit kaybetmeden başladıklarını belirten Yurdakul, Pakistan'daki en yüksek yargı organı Pakistan Yüksek Mahkemesinin kararlarının bağlayıcı olduğunu vurguladı.

Yurdakul, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Pakistan İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili Pakistan makamlarının bu karara uyulması adına gerekli adımları süratle atmaları icap etmektedir. Bu çerçevede, kararı hayata geçirecek adımları da Pakistan makamları nezdinde takip ediyoruz. Söz konusu okullarda eğitim kalitesini üst seviyelere çıkaracak ve verilen eğitimi Pakistan'daki kardeşlerimiz için daha ulaşılabilir kılacak adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmaması gerekir. Halihazırda birçok ülkede eğitim faaliyeti sürdüren Türkiye Maarif Vakfının, sahip olduğu deneyimle dost ve kardeş ülkemiz Pakistan'da eğitime önemli bir katkı sağlayacağına ve okulların devrinin eğitim alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşımak yolunda önemli bir vesile teşkil edeceğine inanıyorum."