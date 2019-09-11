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Türkiye

Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan, S. Çetinkaya'nın kuzeni Aysel Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi.

Ömer Yasin Ergin,Şükrü Gündüz   | 11.09.2019
Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önüne gelerek başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Aysel Bozkurt, kuzeni S. Çetinkaya'ya kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürürken acı bir haber aldı.

Hastanede tedavi gören babasının hayatını kaybettiğini öğrenmesi üzerine baygınlık geçiren Bozkurt'a 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

"Babam gitti" diye feryat eden Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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