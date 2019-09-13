Diyarbakır annelerinden sivillere yönelik terör saldırısına tepki

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Türkiye

Oturma eylemi yapan annelerden sivillere yönelik terör saldırısına tepki

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek, partinin il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı lanetledi.

Nurten Aslan   | 13.09.2019
Oturma eylemi yapan annelerden sivillere yönelik terör saldırısına tepki

Diyarbakir

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler, Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyı lanetledi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma ümidiyle başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

Aileler, Kulp ilçesi kırsalında dün odun toplamaya giden sivillere yönelik PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıya tepkisini dile getirdi.

"Ciğerimiz parçalandı"

Oturma eylemine dağa kaçırılan oğlu Ramazan Üçdağ için katılan Mevlide Üçdağ, Kulp'taki terör saldırısını duyduklarında büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

"Ciğerimiz parçalandı. Kan dökülmesin artık. Duyunca içim parçalandı. Polis de asker de sivil de bizim evlatlarımız." diyen Üçdağ, barış, huzur ve mutluluk istediklerini belirtti.

"Saldırıyı lanetliyorum"

Yeğeni için oturma eylemi yapan Rahime Uymaz da terörün kendilerini yıldıramayacağını belirtti.

Uymaz, "Ölmek var, dönmek yok. 5 yıldır hasretiz çocuklarımıza. Saldırıyı lanetliyorum. Lanet olsun. Canımızı yakıyorlar, yakacaklar ama yılmayacağız. Allah'a çok şükür günden güne çoğalıyoruz, korkmuyoruz. Korku yok. Korku olsa buraya gelmezdik. Analar korkmaz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelerek, 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemine katılan Fatma Bingöl ise artık terör saldırısı olmasını istemediklerini aktardı.

Bingöl, "Evlatlarımızı öldürmesinler. Kimse kimsenin canını yakmasın. Artık yeter. Ölenler de bizim evlatlarımız. Onların suçu günahı yok. Bizim evlatlarımızın da suçu günahı yoktu." diye konuştu. 

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