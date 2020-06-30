Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Aralık'a ertelendi.
Ankara
Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kapsamda, yönetmeliğin "30 Haziran 2020" olan yürürlük tarihi "31 Aralık 2020" olarak değiştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.