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Türkiye

Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Aralık'a ertelendi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 30.06.2020
Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi

Ankara

Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Bu kapsamda, yönetmeliğin "30 Haziran 2020" olan yürürlük tarihi "31 Aralık 2020" olarak değiştirildi.

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