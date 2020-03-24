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Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi.

Barış Gündoğan   | 24.03.2020
Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi.

Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlük tarihine ilişkin yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, yönetmeliğin 31 Mart 2020 olan yürürlük tarihi 30 Haziran 2020 olarak değiştirildi.

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