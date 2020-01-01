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Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Mart'a ertelendi.

Mehmet Tosun   | 01.01.2020
Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi

Ankara

Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Bu kapsamda, yönetmeliğin 31 Aralık 2019 olan yürürlük tarihi 31 Mart 2020 olarak değiştirildi.

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