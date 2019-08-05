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Otomobillerin çarptığı 3 safkan Arap atı telef oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan 3 safkan Arap atı, iki otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Okan Coşkun   | 05.08.2019
Otomobillerin çarptığı 3 safkan Arap atı telef oldu

Malatya

Yılmaz Akdemir'in kullandığı yabancı plakalı otomobil ile Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 plakalı otomobil, Malatya-Akçadağ kara yolunda önlerine çıkan 3 ata çarptı.

Yaralanan sürücüler ile yabancı plakalı araçta bulunan Ayten ve çocukları Diyar, Zilan ve Kivan Akdemir kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada telef olan 3 atın, 150 yıldır safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçtığı öğrenildi.

Öte yandan, personelin işletmeden kaçan atlardan bir kısmını yakaladığı, diğerlerini arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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