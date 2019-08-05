Otomobillerin çarptığı 3 safkan Arap atı telef oldu
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan 3 safkan Arap atı, iki otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
Malatya
Yılmaz Akdemir'in kullandığı yabancı plakalı otomobil ile Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 plakalı otomobil, Malatya-Akçadağ kara yolunda önlerine çıkan 3 ata çarptı.
Yaralanan sürücüler ile yabancı plakalı araçta bulunan Ayten ve çocukları Diyar, Zilan ve Kivan Akdemir kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada telef olan 3 atın, 150 yıldır safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçtığı öğrenildi.
Öte yandan, personelin işletmeden kaçan atlardan bir kısmını yakaladığı, diğerlerini arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.