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Otomobiliyle çocuğa çarpıp kaçan şüpheliyi kırık tampon parçası yakalattı

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa otomobiliyle çarpıp kaçan şüpheli, olay yerinde kalan tampon parçasından yola çıkan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emrah Yaşar   | 11.02.2020
Otomobiliyle çocuğa çarpıp kaçan şüpheliyi kırık tampon parçası yakalattı

Eskişehir

Ali Ö. (30), otomobiliyle Gündoğdu Mahallesi çevre yolu Kartal Kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Irmak Aktaş'a (12) çarpıp kaçtı. 

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kırık tampon parçalarından yola çıkarak belirlediği otomobili Eskişehir-Ankara kara yolundaki Oto Galericileri Sitesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro ekiplerince Aşağısöğütönü Mahallesi'ndeki saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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