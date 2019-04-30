Otomobiline çekirdek attığı için çocuk döven şüpheli gözaltında
Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün çocuğu darbetme görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerden kimliği tespit edilen U.Ö'yü gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
U.Ö'nün, attığı erik çekirdeğinin otomobiline isabet ettiği gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu dövdüğü öne sürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.