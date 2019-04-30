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Otomobiline çekirdek attığı için çocuk döven şüpheli gözaltında

Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Ali Cevahir Aktürk,Filiz Kınık   | 30.04.2019
Otomobiline çekirdek attığı için çocuk döven şüpheli gözaltında

İstanbul

Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün çocuğu darbetme görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerden kimliği tespit edilen U.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

U.Ö'nün, attığı erik çekirdeğinin otomobiline isabet ettiği gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu dövdüğü öne sürülmüştü.

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