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Otomobile mıknatısla gizlenen 57,6 kilogram eroin ele geçirildi

Eskişehir kent merkezi girişinde durdurulan araçta narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan polisler, görünmeyen yerlere mıknatıslar yardımıyla saklanan eroini buldu.

Emrah Yaşar   | 18.04.2019
Otomobile mıknatısla gizlenen 57,6 kilogram eroin ele geçirildi

Eskişehir

Eskişehir'de durdurulan bir araçta, mıknatıslarla gizlenmiş 57 kilo 662 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi girişinde bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda, aracın görünmeyen yerlerine mıknatıslarla saklanmış 57 kilo 662 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı, ikisi ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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