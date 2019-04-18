Otomobile mıknatısla gizlenen 57,6 kilogram eroin ele geçirildi
Eskişehir kent merkezi girişinde durdurulan araçta narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan polisler, görünmeyen yerlere mıknatıslar yardımıyla saklanan eroini buldu.
Eskişehir
Eskişehir'de durdurulan bir araçta, mıknatıslarla gizlenmiş 57 kilo 662 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi girişinde bir otomobili durdurdu.
Narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda, aracın görünmeyen yerlerine mıknatıslarla saklanmış 57 kilo 662 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı, ikisi ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.