Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.89
Dolar
6.13
BIST 100
88,666.69
Altın
1,286.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Osmanlı geleneği gereği Eski Cami çiçeklerle donatıldı

Edirne'de Eski Cami, Vakıf Haftası kutlamaları kapsamında çiçeklerle süslendi.

Gökhan Zobar   | 10.05.2019
Osmanlı geleneği gereği Eski Cami çiçeklerle donatıldı AA/Salih Baran

Edirne

Osmanlı padişahlarından II. Ahmed ve II. Mustafa'ya kılıç kuşanma törenlerinin yapıldığı Eski Cami'nin içine, cam vazolara yerleştirilen rengarenk çiçekler konuldu.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Vakıf tarafından camiye bakan mütevellisi vasıtasıyla mevsiminde bütün cemaat safları arasına çiçeklerle nice vazolar konulup caminin içi ve dışı nurlanır ve kokulanır." şeklinde bahsedilen gelenek, Vakıf Haftası'nda bu yıl da sürdürüldü.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı'dan bugüne miras kalan geleneği devam ettirdiklerini söyledi.

Eski Cami'nin Osmanlı döneminin abidevi eserlerinden biri olduğunu belirten Güneren, "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsedilen bölümdeki gibi 6 yıldır Eski Cami'yi çiçeklerle süslüyoruz. Cemaat namazını çiçeklerin arasında kılıyor. Namaz sonrasında vatandaşlar çiçekleri alıp gidebiliyor. Böylece hem vakfiyede geçen bir hususu hem de Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde yer alan bir konuyu yaşatmış oluyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali
Doğu Akdeniz'de enerji denklemi

Benzer haberler

'Ecdadımızın bize bıraktığı yüksek şuuru hatırlatacağız'

'Ecdadımızın bize bıraktığı yüksek şuuru hatırlatacağız'