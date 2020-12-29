Euro
9.09
Dolar
7.42
BIST 100
1,447.12
Altın
1,878.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 29.12.2020
Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Aralık'ta yakalanan Suriyeli M.M, Y.A. ve H.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma ekipleri, 25 Aralık'ta DEAŞ üyesi oldukları ve örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldıkları iddia edilen Suriyeli M.M, Y.A. ve H.Ş'yi gözaltına almıştı. Şüphelilerden M.M'nin örgütte sözde emir olarak görev yaptığı, diğerlerinin de silahlı eylemlere katıldıkları ileri sürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yarın Türkiye'ye getirilecek
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 81 milyon 673 bini geçti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Kuveyt Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını yeniden açıyor
Japonya Başbakanı Suga: Virüs yıl sonu ve yeni yıl tatili dinlemiyor

Benzer haberler

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 gözaltı

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
Adana merkezli 3 ildeki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adana merkezli 3 ildeki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı