Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Osmaniye
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Aralık'ta yakalanan Suriyeli M.M, Y.A. ve H.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Jandarma ekipleri, 25 Aralık'ta DEAŞ üyesi oldukları ve örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldıkları iddia edilen Suriyeli M.M, Y.A. ve H.Ş'yi gözaltına almıştı. Şüphelilerden M.M'nin örgütte sözde emir olarak görev yaptığı, diğerlerinin de silahlı eylemlere katıldıkları ileri sürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.