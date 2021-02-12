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Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Muzaffer Çağlıyaner   | 12.02.2021
Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Osmaniye

İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı "Eren 8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-23 Operasyonu" kapsamında Amanoslar'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak tespit edildi.

Sığınakta çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.

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