Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu
Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Osmaniye
İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı "Eren 8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-23 Operasyonu" kapsamında Amanoslar'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak tespit edildi.
Sığınakta çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.