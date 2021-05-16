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Osmaniye'de 41 yıllık hobisini evinde kurduğu atölyeyle devam ettiriyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Murat Hasan Karateke, 41 yıl önce başladığı bağlama yapımına, evine kurduğu atölyede devam ediyor.

Ersin Şimşek   | 16.05.2021
Osmaniye'de 41 yıllık hobisini evinde kurduğu atölyeyle devam ettiriyor Fotoğraf: Ersin Şimşek/AA

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Murat Hasan Karateke (53), AA muhabirine 12 yaşında bağlama çalmaya merak sardığını, ancak maddi imkanları olmadığı için enstrümanını alamadığını söyledi.

Bunun üzerine kendi bağlamasını yapmak için kolları sıvadığını aktaran Karateke, kendi kendine bağlama yapmayı öğrendiğini ve o günden bugüne de bu hobisini evinde oluşturduğu atölyesinde sürdürdüğü kaydetti.

Karateke, işçi olarak çalıştığını ve boş zamanlarını atölyesinde bağlama yaparak geçirdiğini belirtti.

Sipariş üzerine bağlama yapıp sattığını da aktaran Karateke, eli tuttuğu, gözleri gördüğü sürece hem bağlama yapmaya hem çalmaya devam edeceğini söyledi.

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