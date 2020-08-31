Euro
8.78
Dolar
7.36
BIST 100
1,078.61
Altın
1,968.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı

Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex ilan edildi.

Murat Temizer   | 31.08.2020
Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı

Ankara

Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 1 Eylül'e kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 11 gün uzatılmış oldu.

Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den ülkelere, 'ekonomik ve sosyal faaliyetleri kontrolsüz açmayın' uyarısı
İtalya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları yeniden binin altında
İspanya'da hafta sonunda Kovid-19 vakaları 23 bin 572 arttı
Kovid-19'da en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 232'ye yükseldi

Benzer haberler

Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı

Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı

Türk savaş uçakları, Yunan F-16'larını Navtex bölgesinden uzaklaştırdı

Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı

Doğu Akdeniz'de satranç: Kim ne istiyor?

Doğu Akdeniz'de satranç: Kim ne istiyor?
Bakan Akar: Yunanistan’ın tatbikat açıklaması iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmıyor

Bakan Akar: Yunanistan’ın tatbikat açıklaması iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmıyor
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı