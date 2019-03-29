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Örtülü kadınlara 'taciz ve darp' iddiasına soruşturma

Adana’da bir kadının örtülü iki kadından birine saldırarak darbetmesi ve yüzünü açmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı. Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili "tehdit, hakaret ve darp" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Yusuf Koyun   | 29.03.2019
Örtülü kadınlara 'taciz ve darp' iddiasına soruşturma

Adana

Adana’da örtülü iki kadına başka bir kadın tarafından taciz ve darpta bulunulduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde bir kadının yolda karşılaştığı ve tanımadığı örtülü iki kadına yönelik tacizi, bir iş yerini güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iş yerinden çıkan bir kadının örtülü kadınlardan birinin üzerine yürüyüp peçesini açmaya çalıştığı görülüyor.

Ayrıca, yoldan geçen vatandaşların örtülü kadınların üzerine yürüyen kadını uzaklaştırmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

Örtülü kadınlardan Yaren Demir, Fatih Polis Merkezi Amirliğine başvurarak karşı taraf hakkında şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Adana Cumhuriyet başsavcılığı "tehdit", "hakaret" ve "yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Şüpheli kadının kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

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