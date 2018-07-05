Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, bu sene çok sıkı takip altına aldıkları yangınlarda azalma olduğunu belirterek, "Bu yıl sadece 599 yangın çıktı, onları da hemen söndürdük, çok sıkı bir takip var." dedi.

ANKARA - Zehra Aydın Turapoğlu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlık bünyesinde hizmet veren Acil Durum Yönetim Merkezi'nin çalışmaları ve Orman Yangınları Erken Uyarı Sistemine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Merkezin dünyada sayılı olduğunu belirten Eroğlu, "Yüksek teknoloji ile Türkiye avucumuzun içinde, her şeyi görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlığın geliştirdiği sistemlerle Türkiye'nin tek merkezden kontrol edilebildiğini aktaran Veysel Eroğlu, Yatırım Bilgi Sistemi, Ulusal Su Bilgi Sistemi, İçme Suyu Bilgi Sistemi, Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi, Meteoroloji Gözlem Sistemleri, Hayvan Bilgi Sistemi, Orman Bilgi Sistemi ve Orman Yangın Yönetim Sistemi'nin merkezde yer alan bilgi sistemlerinden bazıları olduğunu aktardı.

Bir yerdeki yangının da merkezden takibinin ayrıntılı olarak anlık yapıldığını belirten Eroğlu, "Bir tek yangın olduğu zaman mesele yok ama çok sayıda yangın çıktığı zaman bütün güçleri sevk ve idare gerekiyor, yangının büyüklüğüne göre." diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadelede 19 bin 507 personel görevli

Bakan Eroğlu, şu anda 11 bin 507 işçi, 500 yangın uzmanı, 2 bin 500 teknik eleman ve 5 bin memur olmak üzere toplam 19 bin 507 personelin orman yangınlarıyla mücadelede görev aldığını söyledi.

Bu yıl yer ekipleri tarafından 2 bin 402 aracın kullanıldığını söyleyen Eroğlu, çok sayıda yangın uçağı ve helikopterin de mevcut olduğunu aktardı.

Yangın uçaklarının altında kameralar olduğunu vurgulayan Veysel Eroğlu, kameralarla araziyi takip ettiklerini anlattı.

Türkiye'nin yangınla mücadelede dünyadaki en başarılı ülke olduğunu söyleyen Eroğlu, bu sene çok sıkı takip ettikleri yangınlarda azalma olduğunu kaydetti.

"Yağışlar, yangınlarla mücadelede etkili oldu"

Bu sene haziran ayındaki yağışların da yangınla mücadelede etkili olduğunu belirten Bakan Eroğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl sadece 599 yangın çıktı, onları da hemen söndürdük, çok sıkı bir takip var. Bu yangınların 512 hektarı örtü yangını, yani tabandaki otlar yanmış sadece ağaçlara bir zarar vermemiş, 657 hektarı ise tepe yangını, toplamda ise 1169 hektar alan yandı. Dünyadaki yangınlara bakarsak, bu çok cüzi bir miktar. Sadece Amerika'da bir yangında yüz binlerce hektar alan yanıyor, biz de ise bütün yıl boyunca en fazla 10 bin hektarlık bir alanda yangın oluyor, onu da bir yıl içerisinde hemen ağaçlandırıyoruz."

Eroğlu, merkezden anlık olarak yangını ve yangına müdahale eden ekibi takip ettiklerini dile getirdi.