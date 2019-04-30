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Örgüt içi infazlar çözülmeyi hızlandırdı

Son yıllarda terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda ağır kayıplar veren PKK'da, başarısızlıklarının faturasını birbirlerine kesen teröristler örgüt içi infazlara başladı.

Sertaç Bulur   | 30.04.2019
Örgüt içi infazlar çözülmeyi hızlandırdı

Ankara

Güvenlik güçleri tarafından son yıllarda terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren PKK'da başarısızlıklarının faturasını birbirlerine yükleyen teröristler örgüt içi infazlara başladı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, başarılı operasyonlar sonucu başta sözde lider kadroları olmak üzere ağır kayıplar veren terör örgütünde teröristler, başarısızlıklarını birbirlerini suçlayarak örtmeye çalışıyor.

Son dönemde artan örgüt içi infazlara 23 Nisan'da bir yenisi eklendi. Bir terörist grup, içlerindeki İran uyruklu Rüstem Elemholi'yi ajan olmakla suçladı.

Günler süren ağır işkencelerin ardından Elemholi, diğer teröristler tarafından öldürüldü.

Bu durumun duyulması örgüt içerisinde bir süredir devam eden çözülmeleri de hızlandırdı.

İnfaz edilen teröristlerle aynı akıbeti yaşamaktan korkan diğer teröristlerin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınmaya başladıkları öğrenildi.

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