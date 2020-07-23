Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
Ankara
YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin görev süreleri bir sene uzatıldı. Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın görev süreleri bir yıl uzatıldı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.