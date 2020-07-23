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Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi

YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Sarp Özer   | 23.07.2020
Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi

Ankara

YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin görev süreleri bir sene uzatıldı. Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın görev süreleri bir yıl uzatıldı.

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