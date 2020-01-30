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Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'i Genelkurmay Karargahında askeri törenle karşıladı.

Sarp Özer   | 30.01.2020
Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü

Ankara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile görüştü.

Güler, Wolters'ı Genelkurmay Karargahında düzenlenen törenle karşıladı.

Konuk komutanın tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladığı törenin ardından Orgeneral Güler ve Orgeneral Wolters, karargah binasına geçerek görüştü.

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Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü