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Ordu'da kıyılarda imar kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kıyılardaki imara aykırı yapıların kaldırılması çalışmalarını sürdürüyor.

Eyüp Elevli   | 12.05.2020
Ordu'da kıyılarda imar kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesiden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in hukuksuz, imara aykırı yapıları kaldırarak kıyıları halka açmak adına başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Altınordu, Ünye, Fatsa ile Gülyalı ilçelerinde görüntü ve imar kirliliği oluşturan yapılar kaldırılıyor.

Halkın ortak malı olan, herkesin eşit ve serbestçe yararlanması gereken kıyıları daha yaşanabilir ve estetik hale getirmek amacıyla, Kıyı ve İmar kanunları çerçevesinde devletin hüküm ile tasarrufu altındaki alanlarda baraka, çadır, konteyner ve benzeri yapılar yıkılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Ordu'nun sahil şeridi ile kıyılarını daha yaşanabilir ve estetik hale getirecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İlhan Yılmaz, sahil bandında kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan metruk, kaçak yapı ve işgallerin hepsini kaldırmaya başladıklarını belirtti.

Halkın denizle temasını artırmayı, şehir insanının denizden daha fazla istifade etmesini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, hayata geçirilecek çalışmalarla bu yaz bambaşka bir Ordu sahilinin vatandaşları bekliyor olacağını kaydetti.

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