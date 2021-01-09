Ordu'da kadın çiftçilerin yetiştirdiği 8 ton çoban fasulyesini ORTAR satın aldı
Sözleşmeli tarım modeli ile üretilen fasulyeler Ordu Tarım AŞ tarafından çiftçilerden satın alındı.
Ordu
Ordu Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan Ordu Tarım AŞ (ORTAR), Gürgentepe ilçesinde kadın çiftçilerin 20 dekar alanda yetiştirdiği 8 ton çoban fasulyesini satın aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çoban fasulyesi üretiminin yaygınlaşması ve kalitesinin artırılması için Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde 19 üreticiye 20 dekar alanda tesis kuruldu.
Sözleşmeli tarım modeli ile ekimi gerçekleştirilen fasulyelerin alım garantisi de ORTAR tarafından verildi.
20 dekar alanda yetiştirilen 8 ton çoban fasulyesini ORTAR satın aldı. Kadın çiftçiler, ürünlerini davul ve zurna eşliğinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türkiye'de ve dünyada isim yapacak nitelikteki çoban fasulyesinin protein değeri, kolay pişmesi ve lezzetiyle çok iyi olduğunu belirtti.
Güler, çoban fasulyesinden dekarda 500 kilogram verim alınabildiğine işaret ederek, "Bu anlamda çoban fasulyesi ilave gelir kaynağı olup ürün çeşitliliğini de sağlamış olacak. Üreticilerimize söz verdiğimiz gibi ürünlerini satın aldık. Yeter ki onlar üretmeye, ekonomiye katkı sunmaya devam etsinler." ifadelerini kullandı.
Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin de kadınların üretime katkılarından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Şahin, Güler'in talimatıyla fasulyenin kilogramının piyasa fiyatının 5 lira üzerinde alındığını bildirdi.
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