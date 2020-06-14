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Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana geldi: 1 ölü, 8 yaralı

Ordu'da bir otel inşaatında meydana gelen çökmede bir işçi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı.

Hayati Akçay   | 14.06.2020
Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana geldi: 1 ölü, 8 yaralı Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Ordu'da bir otel inşaatında meydana gelen çökmede 1 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 20.00 sularında, Altınordu ilçesi Yenimahalle Zübeyde Hanım Caddesi'nde yapımı devam eden bir otel inşaatında, tabliye betonu dökümü esnasında iskele çökmesi meydana geldiği belirtildi.

Olayın haber alınmasıyla AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, hızlıca arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan 8 işçinin yaralı halde kurtarıldığı, 1 işçinin ise cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilerek, yaralanan işçilerin Altınordu ilçesindeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın adli ve idari makamlarca sürdürüldüğü bildirildi.

Öte yandan, Vali Seddar Yavuz ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, olay yerine gidip çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı. 

Arama kurtarma ekipleri de göçük altında başka işçi olup olmadığının tespiti amacıyla son kontrollerini tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

Vali Yavuz ziyaret etti

Ordu Valisi Seddar Yavuz, bir otel inşaatında meydana gelen çökmede yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

Vali Yavuz, 1 işçinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan 8 işçiye tedavi gördükleri hastanelerde ziyarette bulundu.

Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yavuz, sağlık durumları hakkında da bilgi aldı. 

Seddar Yavuz, hayatını kaybeden işçinin ailesine başsağlığı dileğinde de bulundu.

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