Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler trafik kazası geçirdi
Belediyeden yapılan açıklamada, Güler'in Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.
Ordu
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, bir toplantıya katılmak üzere gittiği Ankara yolunda trafik kazası geçirdiği bildirildi.
Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi.— Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) August 19, 2020
Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yarın ATO Congresium'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara'ya hareket eden Güler’in içinde bulunduğu makam otomobilinin Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdiği belirtildi.
Güler'in, kazayı hafif sıyrıkla atlattığı ifade edilen açıklamada, Güler'in Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.