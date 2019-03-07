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Ömer Halisdemir'in şehit edilmesinde 18 sanığın mahkumiyet kararı onandı

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Tanju Özkaya   | 07.03.2019
Ömer Halisdemir'in şehit edilmesinde 18 sanığın mahkumiyet kararı onandı

Ankara

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

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