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Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da bir okulda rahatsızlanan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 10.12.2019
Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti Fotoğraf: Muhammed Nuri Erdoğan /AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal fenalaştı. 

Rahatsızlanan öğrenci, hastaneye kaldırılırken sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, çocuğun ölüm nedenini araştırmak için okulda inceleme yaptı. 

Köksal'ın, nefes borusuna kaçan bir yiyecek ya da hazır gıda ambalajı parçası nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerine duruluyor. 

Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak

Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldıran öğrencinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilerek olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Bakanlık, ayrıca öğrencinin ailesi ve okul çalışanları ile öğrencilerine psikolojik destek amacıyla psikolog ve rehber öğretmenlerden oluşan bir ekip görevlendirdi. 

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