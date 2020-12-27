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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir askerin şehit olduğu çığ bölgesinde, kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.
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Türkiye

Oktay: Şehit yavrularımızın ebedi istiratgahlarına uğurlanması acı hatıraları bir kez daha gözlerimizin önüne getirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'de EOKA mezaliminde şehit olan yavrularımızın ebedi istiratgahlarına uğurlanması, yaşanan acı hatıraları bir kez daha gözlerimizin önüne getirdi." ifadelerini kullandı.

Muhammed Boztepe   | 27.12.2020
Oktay: Şehit yavrularımızın ebedi istiratgahlarına uğurlanması acı hatıraları bir kez daha gözlerimizin önüne getirdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1974'te Rum terör örgütü EOKA-B tarafından Muratağa-Sandallar'daki toplu katliamlarda şehit edilen 14 çocuğun, 46 yıl sonra DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilerek ebedi istirahatgahlarına uğurlanmasıyla ilgili, Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımda şunları kaydetti:

"KKTC'de EOKA mezaliminde şehit olan yavrularımızın ebedi istiratgahlarına uğurlanması, yaşanan acı hatıraları bir kez daha gözlerimizin önüne getirdi. Adadaki Türk varlığını yok sayan, yok etmeye çalışan ve buna göz yuman zihniyet bugün de çözümsüzlükte hayat buluyor. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Türkiye, tüm imkanlarıyla Kıbrıs Türkü'nün yanında olacak, canını, malını, hak ve menfaatlerini korumaya, gözetmeye kararlılıkla devam edecektir. Bu gerçeği tüm dünya görmeli ve hakça bir çözüm yönünde sürece katkı vermelidir."

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