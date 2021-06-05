Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas YHT hattı Balışeyh hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.
Kırıkkale
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ankara'dan kara yoluyla Balışeyh ilçesindeki yüksek hızlı tren şantiyesine geldi.
Oktay ile Karaismailoğlu'nu Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve diğer yetkililer karşıladı. Karşılamada, Oktay'a 2 öğrenci tarafından çiçek takdim edildi.
Şantiyedeki çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Oktay, daha sonra hızlı trenle Yozgat'ın Sorgun ilçesine hareket etti.
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