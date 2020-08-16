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Oktay: Fransa'nın 1959-60 anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ortak tatbikat düzenleyerek, 1959-60 anlaşmalarına aykırı şekilde adada askeri uçaklarını konuşlandırmasının hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İsa Toprak   | 16.08.2020
Oktay: Fransa'nın 1959-60 anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ortak tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez. Fransa'nın Kıbrıs'la ilgili meselelerde macera aramaması, çok daha sorumlu davranması esastır."

Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, uluslararası çevrelerin de Fransa'nın bölgedeki, "şımarık, saldırgan ve hukuk tanımaz" tavırlarına karşı tutum almalarının elzem olduğunu vurgulayan Oktay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin hilafına hiçbir girişimin yürütülme şansı olamaz. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya, haklı ve meşru mücadelesine kayıtsız şartsız destek vermeye devam edecektir. Ve, kendi yetki sahasındaki çalışmalarını da kararlı bir şekilde Yavuz'la sürdürecektir."

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