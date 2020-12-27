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Oktay: Atatürk'ün 101 yıl önce bugün Ankara'ya gelişi Milli Mücadelede önemli bir merhale olmuştur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla, "Atatürk'ün 101 yıl önce bugün Ankara'ya gelişi, Milli Mücadelede ve TBMM'nin kurulmasında önemli bir merhale olmuştur." ifadelerini kullandı.

Abdullah Yasin Güler   | 27.12.2020
Oktay: Atatürk'ün 101 yıl önce bugün Ankara'ya gelişi Milli Mücadelede önemli bir merhale olmuştur

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce bugün Ankara'ya gelişi, Milli Mücadelede ve TBMM'nin kurulmasında önemli bir merhale olmuştur. Bu vesileyle İstiklal Savaşı'mızın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralı vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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