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Oktay AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti.

Mümin Altaş   | 24.09.2019
Oktay AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 1 saat sürdü.

Oktay, kabulde, 1 Kasım'dan itibaren Ursula von der Leyen'in başkanlığında faaliyetlerine devam edecek AB Komisyonu'nun yeni dönemde yapacağı çalışmalara ilişkin Berger'den bilgi aldı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Suriye, İdlib ve ABD ile oluşturulacak güveli bölge konularının ele alındığı kabulde, AB'nin Suriyeli misafirler için sağladığı yardımların artırılması ve bu yardımların sınır ötesine de ulaştırılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.


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