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OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 26.12.2019
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı. 

Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.

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